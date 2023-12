Balocco ha dovuto mandare al macero circa 72mila pandori griffati Chiara Ferragni che sono rimasti invenduti. La data di scadenza del prodotto, infatti, era fissata entro aprile 2023. Qualche esemplare. Però. è rimasto. Dimenticato sugli scaffali della dispensa o conservato per collezionismo.

Dopo la multa dell’Antitrust e le scuse di Chiara Ferragni, qualcuno ha pensato che fosse arrivato il momento giusto per vendere il pandoro griffato: un annuncio su eBay e si aspetta l’acquirente. Il pandoro rosa è un normalissimo pandoro Balocco con un packaging diverso e una piccola variante: lo zucchero a velo è tinto di rosa e all’interno c’è un piccolo stampino per lasciare impresso il logo di Chiara Ferragni. In questo momento, su eBay, sono in vendita due pandori.

Il pandoro dell'imprenditrice digitale era stato messo sugli scaffali a un costo di circa 9 euro. Ora uno è stato messo sull’e-commerce il 16 dicembre, con una base di partenza per le offerte fissata a 50 euro. L’altro venditore invece punta subito più in alto. Il prezzo di partenza è di 100 euro. Entrambi sembrano in ottime condizioni. Lo stesso pandoro, con polvere bianca, costa oggi circa 5 euro.