Volano aerei sopra la Casa del Grande Fratello. Due, in particolare, recano un messaggio per Vittorio Menozzi.

“Vi make a wish. Happy XMas” (Vittorio, esprimi un desiderio, buon Natale) è il primo messaggio che i fan del modello che, chiamato in giardino dagli altri inquilini, esprime il suo desiderio e si dice contento di aver questo seguito, questo supporto. i suoi sostenitori sembrano essere internazionali, come sottolineato anche dal resto dei concorrenti. "Grazie mille, davvero. Grazie!", dice.

Ma non finisce qui, per il concorrente arriva un secondo aereo: “HTORNA VRESISTI#BACIOZZI”. Vittorio ringrazia salutando anche Heidi Baci, abbinata al messaggio aereo. Massimiliano Varrese, che ha assistito alla scena, lascia il giardino scuro in volto e rientra frettolosamente in Casa.