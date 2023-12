Nella Casa del Grande Fratello, durante una chiacchierata con Monia La Ferrera, Greta Rossetti ha confidato alla coinquilina che non ha alcuna intenzione di continuare a sperare in un ritorno di fiamma con Mirko Brunetti.

L’ex tentatrice ha ammesso di non essere mai stata single, poiché ha sempre avuto bisogno di un altro uomo per dimenticare il precedente. Tuttavia, l’epilogo della storia con il ristoratore rietino le ha fatto capire di aver bisogno di “bastarsi”.

“Non voglio più sapere niente di nessuno se non della mia famiglia, giuro. I miei amici, la mia famiglia e basta. Non voglio più fare chiodo scaccia chiodo per bisogno di un uomo, dimenticare un altro… Voglio essere forte da sola. Non sono mai stata single, ho sempre avuto bisogno di un uomo per dimenticarne un altro. Adesso la supererò da sola, non tornerò sui miei passi manco sotto tortura, voglio bastarmi. Questa situazione mi ha fatto troppo male. Ho bisogno di me e basta, non ho bisogno di un uomo che mi completi, mi completo da sola”.