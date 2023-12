Il fratello di Greta Rossetti, Josh, è stato ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda su Radio Cusano Campus.

Josh ha risposto alle dichiarazioni che in questi giorni ha rilasciato sua madre, Marcella Bonifacio, che hanno suscitato non poche polemiche: “Mia mamma a volte esagera, sa dove ha esagerato. Io e lei, infatti, siano cane e gatto. Io penso che se gli altri genitori fossero stati nella posizione di mia mamma, con una figlia così tanto sotto il mirino, avrebbero reagito allo stesso modo. A parole siamo tutti bravi, però ogni tanto bisogna immedesimarsi. E’ giusto difendere la propria figlia, come fa lei, con gli artigli e con le unghie”.

Nella Casa del Grande Fratello, la Rossetti ha instaurato un’amicizia con Federico Massaro, e in molti hanno iniziato ad ipotizzare che tra loro potesse nascere qualcosa di più. “Ma no, non è il suo tipo – ha detto Josh -. Mia sorella ha tanti amici uomini, Federico è un amico per lei. Poi sì, il flirt è sempre sul pezzo, per noi scorpioni, siamo molto carnali”.

Nei giorni scorsi, la mamma di Greta aveva rivelato che il figlio era interessato a Perla Vatiero, ma lui ha smentito: “Mia mamma ogni tanto la spara. Stavamo parlando e le ho detto: ‘Bellissima ragazza’, però no, dai, non potrei mai. Ma non perché è l’ex di Mirko, ma perché non l’ho mai conosciuta. Magari la conosco e scatta il colpo di fulmine, però ora non è tra le mie prede. Io penso che Monia La Ferrera sia una bellissima donna”.

Immancabile un passaggio su Mirko Brunetti: “Non mi esprimo. Non è che non merita un commento, però per quanto mi riguarda non mi esprimo. Mi sono espresso, lui sa. La dichiarazione che ha fatto a Verissimo? Spero per lui che non si riferisse a mia mamma, perché se fosse così io tiro un po’ di assi nella manica, visto che fino ad ora sono stato zitto.

Probabilmente a Greta non le piacerà, su questo la pensiamo uguali. Però lui è stato a casa e abbiamo passato tanto tempo insieme. Mia sorella da quando è piccola ha sempre detto che avrebbe fatto tv, lui sa benissimo che questo non è un pensiero che sta inculcando mia mamma, lei è sempre stata così, ha sempre sognato la tv”.