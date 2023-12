Nei giorni scorsi, Greta Rossetti ha fatto alcune rivelazioni in merito alla sua relazione con Michele Morrone (durata circa tre mesi). La concorrente del Grande Fratello ha raccontato com’è nata la frequentazione con l’attore, non risparmiando anche dei dettagli.

Ma come ha reagito Morrone alle rivelazioni della gieffina? Pare non benissimo. Nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi è stata riportata la presunta reazione dell’attore a quello che Greta ha raccontato.

La reazione di Michele Morrone

“Le confessioni di Greta. In una puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha raccontato di avere avuto una storia, durata tre mesi, con l’attore di 365 Giorni. La relazione è finita quando lui le ha chiesto di seguirlo negli Stati Uniti per la promozione di un film. Come ha reagito Morrone di fronte a queste confessioni fatte nella casa del Grande Fratello? Pare che si sia molto infastidito e c’è un motivo preciso. Da sempre l’attore è attentissimo alla sua privacy e non ama il gossip”.

Le rivelazioni di Greta Rossetti

“Fuori mi associano ad attori e calciatori di ogni tipo, ma sono tutte fake news. L’unico vero di cui hanno parlato è Michele. Una sera all’inizio lui mi ha chiesto ‘dormi da me vero?’. Io non sapevo come fare perché ogni sera facevo le videochiamate con il mio ex fidanzato. Com’è casa sua? Bella, però non pensate alle case iper moderne, lui è un artista e ha un ambiente molto particolare. La prima cena insieme l’abbiamo fatta al kebab, sono scesa e ho pagato io i panini. Poi l’ho portato a conoscere a mia madre e lui era super imbarazzato. mentre lui era giù in giardino con mia mamma io sono salita, mi sono messa il pigiama sopra i vestiti e ho fatto una videochiamata con il mio ex ragazzo. però per rispetto quella serata tra me e Michele non c’è stato nulla. Ero ancora fidanzata e non me la sentivo”.