Mirko Brunetti ha deciso, almeno per il momento, di chiudere definitivamente sia con Perla Vatiero che con Greta Rossetti. Adesso, l’ex concorrente del Grande Fratello è single, e qualcuno ha addirittura ipotizzato un suo sbarco sul trono di Uomini e Donne. Sui social, molti utenti spingono per un approdo di Mirko alla corte di Maria De Filippi nelle vesti di tronista.

Durante una recente diretta su Tiok Tok, qualcuno ha chiesto a Ciro Petrone se secondo lui Mirko parteciperebbe a Uomini e Donne e Brunetti ha risposto: “Vai Ciro, rispondi alla domanda che ti hanno fatto”. Petrone ha replicato: “Sì ho letto cosa hanno scritto, ma te lo avevo detto anche io prima. Che cosa ti ho detto in privato l’altro giorno? Senza che tu mi dicessi nulla cosa ti ho detto? Dov’è che ti vedrei bene, in quale programma?”. Mirko ha continuato: “Ah sì, tu mi hai detto che mi vedresti benissimo sul trono di Uomini e Donne”.

Ciro Petrone non è l’unico che vedrebbe bene Mirko come tronista. Lorenzo Pugnaloni, noto blogger che si occupa da anni di Uomini e Donne, in una delle sue Instagram stories ha scritto: “Ed ecco l’indiscrezione del giorno. Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello andrà a Uomini e Donne come tronista? Potrebbe essere una cosa da non escludere per la seconda parte del programma. Dopo Brando e Cristian dovrebbero scendere due tronisti nuovi: un uomo e una donna e, insieme a Ida già presente, formare il nuovo trio”.