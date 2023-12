L’assenza di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello comincia a farsi sentire, soprattutto per Perla Vatiero, che nelle ultime ore sta soffrendo particolarmente la mancanza del suo ex fidanzato.

Durante una chiacchierata con Letizia Petris, la concorrente campana ha detto alla coinquilina di avvertire la mancanza di Mirko: “Mi manca Mirko? Sì, non è che l’ho vissuto un giorno al mare, l’ho vissuto qui venti giorni di quotidianità… Mi manca un po’ tutto, non c’è una cosa in particolare, mi manca proprio la persona in sé per sé, mi manca il fatto di avere un punto di riferimento che va oltre qualsiasi cosa, il fatto che ti senti al sicuro. Quando io sono entrata, vedere che c’era lui mi ha aiutato a stare più tranquilla, era comunque un punto di riferimento. Guardare un altro? Io in qualsiasi situazione non ce la farei, non ho proprio testa, neanche per fare la stupida, che poi non è proprio da me fare la stupidella…”.

Nei giorni scorsi, sui social si parlava del fatto che Perla avesse scritto una lettera a Mirko e, nelle ultime ore, il contenuto è diventato virale su X (ex Twitter).

La lettera che Perla avrebbe scritto a Mirko

Di seguito la lettera che Perla ha scritto a Mirko: “Ciao Mirko, ti scrivo perché voglia che ti mi senta accanto a te. Spesso mi fermo a pensarti, giuro che la tua assenza la sentiamo tutti, ma soprattutto io. Sei nel cuore di tutti per la persona che sei. Mi manchi, ogni cosa andrà al posto giusto, insieme è più facile. Matto da parte l’orgoglio e le delusioni, perché ci tenevo a farti sentire la mia vicinanza. Quindi ti auguro bu buon Natale, e auguro a noi tutto l’amore che abbiamo e la serenità che spero possiamo ritrovare insieme”.