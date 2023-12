Mirko Brunetti, protagonista dell’attuale edizione del Grande Fratello per via del triangolo che lo ha visto coinvolto con Perla Vatiero e Greta Rossetti, è stato ospite di Sophie Codegoni nell’ultima puntata di Casa Chi.

L’ex gieffino ha ovviamente parlato delle sue due ex e anche del rapporto con Angelica Baraldi, specificando che tra loro c’è solo un’amicizia. Mirko ha risposto anche alla mamma di Greta.

Ecco le sue parole riportate da IsaeChia.it: “Mi è dispiaciuto molto, è la prima volta che rispondo a questa domanda perché io ho sempre parlato bene di loro. Lo feci anche quando mamma mi fece la sorpresa, il giorno dell’eliminazione, ne ho parlato benissimo.

Mi è dispiaciuto perché è giusto che lei difenda Greta da tutte le minacce e insulti che ci sono stati. Però non capisco perché, per difendere lei, debba per forza venire contro di me.

Io non penso di aver trattato male Greta o averne parlato male, anzi. Sto in prima linea nel cercare di mandare messaggi positivi sui social, di non insultare e non usare parole d’odio.

La cosa che mi è dispiaciuta è che anche a me, quando stavo dentro e i social li gestiva mio fratello, sono arrivate minacce di non avvicinarmi a Milano, Roma però mio fratello e la mia famiglia non si è mai permessa di andare contro qualcuno.

Non si è permesso di andare contro Greta, perché non avrebbe senso. Anzi, arrivarono anche segnalazioni brutte su Greta ma non hanno mai dato peso a questo.

Infine, Mirko Brunetti ha svelato di essersi pentito di una cosa: “Rifarei tutto, una cosa ho sbagliato e rifarei diversamente: l’ultima settimana ci prenderei tutti e tre insieme e farei un confronto, tutti e tre. Sarebbe stato meglio, invece di allontanarmi drasticamente da loro”.