Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Ieri sera, Rosanna Fratello ha litigato con Rosy Chin (e non solo) ed è andata da Marco Maddaloni a riferire che “la cinese” le voleva lanciare una ciabatta addosso.

“Tu che sei napoletano capiscimi a me. La ciabatta… la ciabatta che mi voleva tirare addosso la cinese. Io non ho fatto nulla. Lei scoppia dal niente, e voleva lanciarmi la ciabatta. Stava lì con le altre a sparlare della mia persona”, ha detto la cantante.

Rosy ha sentito tutto ed è sbottata: “Ma cosa stai dicendo? Non è vero nulla. Da una donna grande come te non mi piace sentire ‘la cinese’ in senso dispregiativo e mi infastidisce. Ma poi la cinese? Ho il tuo stesso nome. Mi sono tolta le scarpe per ballare, mica per lanciartele. Mi sembra follia”.

Rosanna ha accusato Rosy, Fiordaliso e Anita Olivieri di fare comunella contro di lei: “A me invece non mi piace sentire che una giovane come te prende in giro una donna come me. No cara, voi fate comunella contro di me. Volete far ricadere i problemi su di me. A me Beatrice ha chiamato ‘quella’ e nessuno le ha detto nulla. Voi fate comunella sparlate. Dire la cinese è brutto? Direi che è brutto prendere in giro la mia persona. Tutte le battute, poi la ciabatta”.

La lite per la ciabatta ha interrotto il party nella casa del GF e la regia ha stoppato anche la musica. Anita ha preso le parti di Rosy e ha bacchettato Rosanna: “Il suo nome lo conosci benissimo. Se Bea ti chiama ‘quella’ tu lo fai con altri? Guarda che con il tono che hai usato è tutto discriminatorio. Noi abbiamo altro da fare che sparlare di te”.

Fiordaliso ha raggiunto la Chin (che intanto si era appartata in giardino) e le ha riferito che Rosanna le ha accusate di fare bullismo: “Io non ci sto a questo gioco mi dispiace. Sto malissimo e non mi piace. Ce l’ho messa tutta e non esiste. Ti fa passare per una che tira le ciabatte. Poi dice che noi stavamo sparlando di lei. A me questa cosa che scoppia dal nulla e dice cose false non mi piace. Non so cosa dire, sto male e non esiste questa roba folle. Ha detto che le facciamo del bullismo e che tu le hai tirato una scarpa”.