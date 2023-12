Ieri pomeriggio, Beatrice Luzzi ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali. Il “motivo personale” riguarda suo padre, che nella giornata di ieri ha subito una frattura al femore. L’uomo ha 86 anni, e l’attrice ha voluto lasciare la Casa per accertarsi delle sue condizioni di salute.

Beatrice ha un bel rapporto col padre e lo ha ricordato quando – durante una serata – ha vestito i panni di Ornella Vanoni. Prima dell’esibizione ha rivolto un pensiero a suo padre, accanito fan della cantante. E, terminato lo spettacolo la Luzzi ha avuto un momento di commozione dato dalla sua mancanza. Così ha ricordato quando ascoltavano insieme Ornella Vanoni durante i viaggi in macchina. “Ha perso le speranze con me”, ha detto ironicamente. “In passato è stato un genitore rigido e spesso non ha condiviso o apprezzato le mie scelte”.

In merito al padre, nella sua biografia, Beatrice Luzzi ha scritto: “Sono la terzogenita e ho sempre avuto la sensazione di essere arrivata un po’ per caso, fuori tempo massimo. Ho comunque avuto un’infanzia intensa, piena di stimoli e allegria. Abbiamo fatto tanti viaggi, ogni estate andavamo nella nostra casa in Sardegna da giugno a settembre. […] Mia madre si trasferiva lì con noi tre per l’estate intera […] poi in agosto arrivava mio padre montava il gommone, lo lasciava scivolare in acqua e partivamo per giornate di 10/12 ore in mare, sbattuti dalle onde e schiaffeggiati dagli schizzi di maestrale, alla scoperta di scogli e baiette, armati solo di costumi e panini, e razzi di emergenza. Non esistevano i cellulari e per mare non passavano molte barche. Insomma, vita selvatica, tanto coraggio e libertà”.