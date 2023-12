Siamo alle solite. Sembra essere in corso una nuova crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (ormai si fa fatica a tenere il conto) da quando entrambi hanno terminato le rispettive avventure nella Casa del Grande Fratello Vip.

Al momento, non si conosce il motivo dell’ennesima litigata, ma quel che è certo è che l’imprenditore veneto ha smesso di seguire su Instagram la modella di origini venezuelane. In queste ore, la “reina” si trova a Madrid, dove trascorrerà le festività natalizie in compagnia di sua madre, mentre l’ex tronista è rimasto a Verona.

Lo scorso 5 dicembre, ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, Oriana aveva annunciato di essere tornata con Daniele dopo l’ennesima rottura: “Ormai tutta l’Italia l’ha capito così come le mie amiche: quando ci lasciamo poi torniamo insieme. È vero che io ho un carattere forte e anche lui, quando litighiamo sono grandi litigate, ma quando stiamo bene, stiamo troppo bene ed è passionale. È una scelta mia e sua, che alla gente piaccia o no”.

Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, i due avrebbero "litigato di brutto": "Oramai non fa più notizia, ma almeno capirete che la situazione tutto p meno che normale. Oriana e Daniele hanno litigato di brutto per l'ennesima volta. Lui non la vuole più vedere, lei uguale. Prima della fine delle feste faranno pace".

Il copione è pressoché lo stesso. A questo punto resta solo da capire quando torneranno insieme.