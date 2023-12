Alex Belli, uno dei protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stato ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda su Radio Cusano Campus.

Il “Man” ha parlato anche della sua esperienza nella Casa di Cinecittà, e della famosa “chimica artistica” con Soleil Sorge: “I primi video che io vedevo della storia tra me e Sole, noi li guardavamo anche leggermente un po’ stupiti. Perché noi scherzavamo, eravamo diventati amici e quando andavamo in puntata noi vedevamo delle cose molto più enfatizzate rispetto a quelle che stavamo vivendo. Perciò ci sono sempre due modi di percepire le cose: chi le vive e chi le guarda dall’esterno. Poi, chiaramente la storia ha preso il largo ed è diventata un po’ pesante, soprattutto per Delia che stava fuori. Anche se poi, quando è entrata, ha capito tutto. Ha capito che all’interno del Grande Fratello si instaurano dei rapporti, e anche per avere una spalla. E’ un programma che va vissuto e da fuori non si capisce molto”.

Poi, Alex ha aggiunto: “Con Soleil ci siamo visti a Sharm, poi in Sardegna questa estate. Ci siamo incontrati diverse volte fuori. E’ rimasta una bella amicizia, bei ricordi di quei momenti, però insomma il nostro rapporto è sempre stato abbastanza chiaro”.

L’ex vippone ha poi ripercorso alcune tappe della sua carriera televisiva, tra cui anche l’esperienza a Temptation Island insieme a Delia Duran: “Io e Delia ci eravamo appena conosciuti e mi chiama Maria e mi dice: ‘Ma vuoi venire a fare Temptation Island?’, e io gli dico: ‘Eh, guarda, è proprio il momento giusto’. La Duran, invece di farsi tentare, faceva la tentatrice, ha cambiato i ruoli. Quindi tutta la diatriba tra me e lei era nata per questa cosa. Era tutto surreale! Ad un certo punto, ad inizio programma, venne l’autrice e mi disse: ‘Belli, abbiamo un problema: ti abbiamo fatto vedere ¾ video ma non sei geloso?’. E io dico: ‘Ma ragazzi, però se mi fate vedere Delia Duran che balla i balli latino-americani io non posso essere geloso di questa cosa, perché mi sono innamorato di questo’. Il giorno dopo: ‘Abbiamo 4 video per te!’”.