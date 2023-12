Alex Belli è stato ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus.

L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha detto la sua sul triangolo formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti: “E’ tutta una questione di chimica. Il Grande Fratello è un programma molto complesso, soprattutto nei momenti in cui. diventi protagonista della storia principale. E’ molto difficile tenere botta e gestire le pressioni mediatiche che quel programma ti dà. Sono molto vicino ai tre ragazzi.

Posso consigliarti di fregartene laddove riesci. Se poi ovviamente tutto diventa pesante è giusto difendersi. Finché, però, non succede altro e ci si limita agli haters, lascia perdere. E’ successo anche a me. Vedrai che anche Greta troverà la strada, e stando da sola in Casa si farà conoscere e troverà molti più amatori che odiatori”.

Alex ha poi parlato della differenza del triangolo amoroso della sua edizione, ovvero Alex-Delia-Soleil e di quello di questa edizione del reality: “C’è una differenza sostanziale. Intanto lui è entrato dentro con una situazione non ben definita con Greta. Con tutte le cose, anche la storia di 4 anni con Perla che pesavano sul loro rapporto, e vedevo difficile il loro ricongiungersi. Poi siamo personalità completamente differenti”.

Su Mirko Brunetti, Alex Belli ha detto: “Lui non è in grado di esporsi perché ha paura di farlo. Il Grande Fratello è un programma che devi avere il pelo sullo stomaco per affrontarlo. E il fatto che lui non si esponga è un po’ per inesperienza, un po’ anche per parac*laggine. Perché esporsi in quel programma ha delle conseguenze. Ed è questo lo sbaglio che ha fatto, perché probabilmente il pubblico l’ha condannato perché non si è esposto, a lungo andare al pubblico stufa”.