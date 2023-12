Nella Casa del Grande Fratello, Greta Rossetti ha stuzzicato in più di un’occasione Vittorio Menozzi, e anche il modello ha svelato che l’ex tentatrice gli è tutt’altro che indifferente.

Alcune settimane fa, Greta ha chiesto a Vittorio di baciarla: “Io ho un’idea: baciami con la lingua, Vitto. Voglio un bacio. Perché non me lo dai?”. Vittorio, palesemente in imbarazzo, chiese aiuto a Marco Maddaloni: “Oddio, ma in che senso? Marco aiutami tu!”.

Il judoka provò a togliere Menozzi dall’imbarazzo: “L’unica cosa per cui posso capire Vittorio che si ferma è che secondo me tu sei ancora presa da Mirko”. Greta però non ci sta: “Che significa? Mica è qui con noi Mirko?! Vabbè ma anche in amicizia può darmi un bacio con la lingua. Poi io sono una ragazza single. Ma poi mi dovrebbe baciare lo stesso, poi al massimo Mirko lo affrontiamo sabato. Vi sembra normale che lui mi dica di no?! Io poi sono single da tre settimane”.

Vittorio cercò di spiegare perché non bacerebbe mai la coinquilina: “Ma Mirko è un mio amico ed è uscito da pochi giorni. Guarda le tempistiche, è stato eliminato da nemmeno una settimana. Lei è coraggiosissima e le fa onore che sa quello che vuole. Ma io non posso baciare una ragazza così come se bevessi un bicchiere d’acqua. Non ce la faccio proprio”.

Ieri sera, in occasione della festa di addio all’autunno, gli inquilini si sono scatenati tra canzoni e balli. Vittorio e Greta sono parsi particolarmente vicini, lasciandosi andare ad una danza particolarmente sensuale. Sui social è già nata la ship Vittosetti (crasi di Vittorio e Rossetti), e molti utenti fanno il tifo affinché tra i due possa nascere qualcosa.