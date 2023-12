Lo scorso mercoledì, Beatrice Luzzi ha dovuto abbandonare momentaneamente la Casa del Grande Fratello per dei problemi di salute di suo padre. L’uomo è stato sopposto ad un delicato intervento, ma dopo l’esito positivo dell’operazione, l’attrice è tornata nel loft di Cinecittà. Ieri sera, però, Beatrice ha confidato a Rosy Chin che potrebbe lasciare nuovamente il reality.

Al termine della puntata di ieri, sabato 23 dicembre, Rosy ha avuto un momento di sconforto e Beatrice ha cercato di darle forza dicendole che abbandonare dopo tre mesi sarebbe una sorta di sconfitta: “Si ricomincia dai. Però interrompere adesso per me sarebbe stato un po’ tosto. ti voglio tirare un po’ su di morale. Anche se devo anche dire subito che potrei uscire, se ci sarà un’emergenza per questa mia situazione, allora dovrò uscire. Detto questo, interrompere adesso ti lasciava proprio con una cosa irrisolta, peggio di come pensi. Quindi non puoi proprio prenderlo minimamente in considerazione. Quella di lasciare è un’opzione da non valutare nemmeno. Non la prendere in considerazione. Te lo dico perché mi sono trovata difronte a questa cosa e posso sapere di cosa si tratta. Abbandonare a questo punto non è bello”.

Le parole di Beatrice Luzzi dopo il rientro

“Vi sarete spaventati? Il mio babbo aveva bisogno di me e son dovuta andare a salutarlo perché rischiavamo di non poterci salutare. Per fortuna è andato tutto bene, lui mi ha spinto a venire qua, anche la mia mamma, mia sorella e io mi sono resa conto stando tre notti da sola in albergo di quanto mi siete mancati, di quanto siate importanti per me e di quanto questa esperienza è grandiosa, Di quanto pianti, risentimenti, noia in realtà ci portano a una crescita personale e collettiva importantissima di quanto avevo voglia di fare il Natale con voi. E di quanto c’è la dobbiamo mettere tutti tutta per noi e per il pubblico che ci segue. Quindi avanti tutta!”.