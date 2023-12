Belen Rodriguez, dopo il momento vissuto a seguito dalla separazione con Stefano De Martino, è tornata a sorridere al fianco del suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. Tutta la famiglia allargata sta trascorrendo le festività natalizie in Argentina. Un Natale e un Capodanno speciali, dunque, per la showgirl argentina che, dopo i presunti tradimenti del suo ex marito e un periodo trascorso in clinica a causa della depressione, ha ripreso in mano la sua vita.

E per Natale e Capodanno, Belen, ha deciso di festeggiare con le persone più care e di tornare al suo Paese d'origine portando con sé per la prima volta anche il suo nuovo fidanzato Elio oltre che la sua bimba, Luna Marì, avuta insieme all'ex Antonino Spinalbese, mentre Santiago resterà con papà Stefano De Martino.

Ma se per Belen questo sarà un Natale molto speciale, per Antonino non sarà altrettanto dato che sarebbe su tutte le furie per la decisione della sua ex di portarsi via Luna Marì e tenerla con sé sia a Natale che a Capodanno portandola lontanissimo da lui, in Argentina. Spinalbese, legatissimo alla bimba con cui è stato insieme tutto il periodo in cui Belen ha avuto problemi di salute mentale, sarebbe una furia per la decisione della showgirl di non permettergli di vivere le festività natalizie e il Capodanno con la piccola.

L'unica possibilità data ad Antonino da Belen? Secondo quanto riportato dal sito Dillingernews sarebbe stata quella di prendersi un albergo ad Alberata per il giorno del 25 dicembre per trascorrere il Natale da solo con la piccola. Una opzione che Antonino non avrebbe accettato.

Belen Rodriguez attacca Antonino Spinalbese

Intanto, pochi minuti fa, la Rodriguez ha condiviso una durissima storia su Instagram in cui sembra attaccare Antonino Spinalbese: “Ho letto degli articoli alquanto diffamatori ed equivoci sul mio conto e su mia figlia riguardanti il Natale. Ho visto post e stories create ad hoc cercando di passare da vittima davanti al pubblico e alla gente italiana, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente, e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno. Non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla vigilia. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo. E invito a non nominarmi più pubblicamente ma in forma privata. Altrimenti sarò costretta a spiegare la verità ancora una volta. Ormai non ho più problemi a farlo. Buone feste. Belen”.