Lo scorso mercoledì, Beatrice Luzzi ha lasciato (momentaneamente) la Casa del Grande Fratello a causa di un delicato intervento al quale è stato sottoposto suo padre. Per fortuna, l’operazione ha avuto successo, e l’attrice è potuta rientrare nel loft di Cinecittà.

Beatrice ha rivelato che alcuni dipendenti dell’ospedale in cui era ricoverato il padre l’hanno immediatamente riconosciuta: “Le infermiere mi hanno riconosciuta. Anche se avevo la mascherina e tutto mi hanno riconosciuta”. Poco dopo, ha fatto sapere che anche alcuni dei paramedici le hanno fatto qualche battutina su Rosanna Fratello.

A mezza lingua e girandoci un po’ intorno e ridacchiando, Beatrice Luzzi ha spiegato: “Mi hanno detto sulla Fratello… ‘ma poi che ha fatto? Due canzonette…'”. Insomma, l’attrice ha fatto uno spoiler che molto probabilmente avrebbe dovuto tenersi per sé e non svelare. Non è escluso infatti che il GF possa averla richiamata per questo, dato che non si può in alcun modo fare riferimento a ciò che accade all’esterno della Casa.