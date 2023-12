Ad inizio dicembre, Belen Rodriguez è stata ospite di Mara Vanier a Domenica In. La showgirl argentina ha affrontato anche l’argomento Stefano De Martino. “Lui è stato molto carino nel rientrare di nuovo nella tua vita”, ha commentato la padrona di casa. “Poi a un certo punto succede qualcosa: i giornali iniziano a dire che non stai bene...”.

“Sì, è andata così. Il matrimonio è in salute e in malattia e io penso di essere sempre stata fin troppo in salute. Poi quando è arrivata la malattia, perché la depressione è una bruttissima bestia, non hanno saputo accompagnarmi e tenermi la mano. Non hanno saputo farlo. Mi sono sentita sola, completamente”.

Stefano ha tradito Belen con dodici donne

“Stefano mi ha tradita sia letteralmente che nella fiducia. Il mio rapporto con lui non è finito con un tradimento, ma è iniziato con un tradimento. L’ho scoperto, ma ho fatto finta di niente. Sono sicura che mi abbia tradito, ho chiacchierato anche con le diverse signorine… Hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con dodici di loro alla fine ho smesso perché dovevo pagare la bolletta del telefono”.

In seguito, l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva dedicato un post proprio a questa storia, rivelando che fra le presunte dodici amanti del conduttore originario di Torre Annunziata amanti ci sarebbero ben due celebrità: “Quello che ho sempre detto in tutti questi anni. Oggi ve lo dirò un’altra volta: Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo a telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire. Più avanti “furbescamente” Belen ha fatto finta di far pace con Alessia “sotto mandato della Queen” solo facciata, non si possono proprio vedere. Non sto qui a difendere Belen, siccome anche lei si è data da fare. È sotto gli occhi di tutti. Comunque non ha sofferto solo depressione, ma anche di…. avete capito. Da che parte state e perché?”.

Nelle ultime ore, Belen Rodriguez è apparsa sui social per rispondere alla curiosità di un fan. Di recente si sta parlando della faida tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese, e l’utente le ha fatto i complimenti perché “ci piaci così stronz**ta“. Poi ha affermato: “Confido che un giorno ci dirai se la storia del tuo ex con la Marcuzzi era vera”. Belen è stata incisiva nella replica e ha scritto solamente: “Confermo”.