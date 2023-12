La puntata del Grande Fratello di ieri, sabato 30 dicembre, è stata tra le più turbolente di questa edizione. Alfonso Signorini ha mandato una clip in cui si vedeva Giuseppe Garibaldi molto vicino ad alcune delle coinquiline, in particolare a Perla Vatiero, Monia La Ferrera e Greta Rossetti. Ci sono stati abbracci, baci affettuosi e momenti di coccole. Beatrice Luzzi, quindi, ha commentato chiedendosi perché lei venisse criticata per le coccole con Vittorio Menozzi, mentre sul bidello calabrese si scherza e viene trovato tutto divertente.

Il conduttore ha quindi fatto intervenire Mirko Brunetti, visto che erano coinvolte Greta e Perla. Se il pubblico si aspettava qualche battuta simpatica, così non è stato. E anche qualcuno dentro la Casa probabilmente non se lo aspettava. L’ex concorrente ha infatti esordito dicendo: “La differenza è che Vittorio le ha accettate le coccole. Se le avessero accettate anche Greta o Perla sarebbe successa la stessa cosa. È un grande giocatore Giuseppe”.

Giuseppe Garibaldi è rimasto in silenzio, non si aspettava questa frase, mentre Beatrice ha applaudito Mirko. A quel punto, Perla si è sentita un po’ toccata, ma Brunetti ha specificato che non ce l’aveva con le due ragazze, ma proprio con Giuseppe, dicendo che per loro due era uno scherzo, ma per Garibaldi no.

“Lui ci mette malizia”, ha detto Mirko. “Giuseppe inizia così, poi c’è chi ci casca come purtroppo Beatrice. Poi diventa un’amicizia, così magai l’amicizia fa anche gola al pubblico”. Successivamente, l'ex gieffino si è rivolto alla Luzzi: “Beatrice sono d’accordo con te”, riferendosi alle parole dette precedentemente dall’attrice nel corso della puntata.