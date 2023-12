Sta circolando sui social un video che mostra Giuseppe Garibaldi e Monia La Ferrera entrare insieme nel bagno della Casa del Grande Fratello, ed è immediatamente scattata la polemica: “E’ contro il regolamento”.

Nella clip in questione, si vede il bidello calabrese attendere con un accappatoio addosso, fuori dalla porta del bagno. Poco dopo la porta della toilette si è aperta e a sbucare fuori è proprio l'ex di Massimiliano Varrese. La vediamo riprendere il suo microfono, dire qualcosa a Garibaldi e tornare dentro. Lui di tutta risposta ha posato il suo microfono, e dopo qualche titubanza ha fatto il suo ingresso in bagno, chiudendosi la porta alle spalle.

Secondo gli utenti, Monia La Ferrera e Giuseppe Garibaldi avrebbero commesso una violazione dei criteri imposti ai concorrenti. Per regolamento, infatti, è vietato entrare in bagno in due, a meno che non ci siano cause di forza maggiore o non sia il Grande Fratello a dare l’autorizzazione. Quindi se effettivamente Monia e Giuseppe l’hanno fatto di proposito in questo caso hanno infranto le regole del gioco.

Ma potrebbe esserci anche l’altra parte della medaglia. Il bagno della Casa, ormai da diverse edizioni, ha una porta secondaria che porta direttamente in camera da letto. Quindi, non è da escludere che Monia sia potuta uscire dall’altra parte lasciando Giuseppe lì o viceversa. Il dubbio in ogni caso rimane…