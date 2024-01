Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto si sposeranno. La loro relazione è nata nel 2020, quando entrambi si trovavano nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, nel 2022 ha dato alla luce Gabriele, avuto proprio dal figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Nel corso di questi anni, i due ex vipponi hanno parlato spesso di matrimonio. La scorsa estate, Clizia aveva rivelato che in realtà una proposta c’era stata, ma lei rifiutò. Ora, invece, in occasione della notte di San Silvestro, Paolo ha sorpreso la sorella di Micol con una proposta di cui è stato partecipe il figlio della coppia, che ha consegnato l’anello alla mamma.

Ecco l’annuncio social di Clizia, che ha raccontato quello che è accaduto con a corredo foto e video: “Cuore a mille… tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici: ‘sei bellissima , ma manca qualcosa’. e io dico: ‘cosa amore ?’. Così arriva Gabri con in mano una scatola e li trovo l’anello… Ti amo mio principe così #unconventional.

Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato e così vi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca”.