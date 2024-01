Davide Blanda, ex tentatore di Temptation Island è stato ospite di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Il ragazzo ha parlato di uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane, ovvero la relazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, nella quale si era inserito anche l’ex tentatore Igor Zeetti: “Igor e Perla si soni frequentati qualche mese, non so com’è andata a finire tra di loro. Probabilmente Perla era ancora innamorata di Mirko, non ho seguito molto il Grande Fratello, ma da quello che ho visto ho potuto capire questo. Igor è un ragazzo molto simpatico, lega con tutti. Sicuramente avrà conquistato Perla anche con la simpatia, poi la storia è finita. Anche Mirko sembra un bravo ragazzo, ci sono state incomprensioni tra loro che hanno affrontato nel villaggio per capire un po’ le mancanze che ci sono state nella coppia, però nei loro occhi vedo ancora dell’amore, per cui chissà…”.

E sulla possibilità di vedere Igor Zeetti al Grande Fratello, Davide Blanda non ha escluso che potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra lui e Perla Vatiero: “Ultimamente, io e Igor non ci siamo sentiti, sono rimasto in buoni rapporti con tutti, però Igor non lo sento spesso. Potrebbe entrare al Grande Fratello? Sarebbe una bella bomba, un’esperienza per lui e sicuramente si riaccenderebbe qualcosa, sarebbe molto interessante vederlo”.