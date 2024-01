Come da copione, dopo l’ennesima rottura, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. L’imprenditore veneto ha raggiunto la modella di origini venezuelana a Madrid, e hanno trascorso insieme l’ultima notte del 2023 e le prime ore del 2024, come testimoniato da alcune foto e video postati sui social.

In occasione della vigilia di Natale, l'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip aveva annunciato sui social l’ennesima rottura con la modella di origini venezuelane: “Dovevo andare a Madrid per Natale, avevo comprato il biglietto d’accordo con Oriana. Poi lei mi ha lasciato, mi ha detto di non cercarla mai più, che gli ho rovinato la vita, che gli dà fastidio perfino la mia voce e che vorrebbe morire piuttosto che stare con me. Penso sia sufficiente. Ora basta ca*armi il ca**o.

Avevo proposto di andare a vivere sia a Milano che addirittura a Madrid, ma non è servito. Quindi per favore basta, basta dirmi di prendere e andare, è come Ibiza, è stata categorica ma soprattutto ha espresso chiaramente quanto non mi sopporti e quanto stia male con me. Io cerco l’amore, quello vero”.

Oriana spiega i motivi della rottura con Daniele

Anche Oriana, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato della fine della relazione con Dal Moro, spiegando i motivi che l’hanno spinta a mettere la parola fine: “Come sapete, ho avuto un ex con cui ho passato momenti difficili. Ero molto innamorata, ma sono stata davvero male. Avrei voluto che non fosse stato così drammatico. Le relazioni non dovrebbero sempre essere una montagna russa di emozioni, con alti e bassi tutto il tempo. Non è sano, non è normale. Le emozioni non possono essere una giostra di alti e bassi, di ‘sto benissimo’ o ‘sto male’. Se vuoi emozioni, che siano sempre buone, non così cattive. Non voglio permettere cose che avrei permesso in passato.

Sono una che idealizza troppo e sto cercando si smettere. E anche se nella mia testa mi piacerebbe che le cose fossero diverse, se la realtà è diversa devo imparare a fermarmi, perché mi faccio del male e faccio del male anche all’altra persona in una coppia. Evidentemente le colpe non sono solo di una persona, sono di entrambe, in misura maggiore o minore, va bene. Ma sarà sempre di due persone, è impossibile che una persona sia completamente sia cattiva e l’altra completamente buona. Bisogna imparare a fermarsi e a dire ‘cosa vuoi per la tua vita, cosa ti rende felice’, e non sto parlando dei momenti belli, sto parlando del tipo di persona che ti rende felice, che tipo di reazioni puoi permetterti, sono tante cose. Ho anche molta pazienza, molta resistenza, ma non voglio commettere lo stesso errore di allungare una cosa che fa male ad entrambi. Semplicemente questo. Sono maturata molto anche nel modo di separarmi o di allontanarmi”.

Infine, Oriana ha concluso: “Ora quello che faccio è dire ‘ho versato le mie due lacrime e basta’. Quindi se qualcuno non è leale nelle amicizie o in qualsiasi cosa non ho bisogno di parlare. Mi hai deluso. Non voglio questo per la mia vita. Non litigo, non smetto di seguire. Non voglio questo per la mia vita”.

Le scuse di Daniele Dal Moro

La sera de 28 dicembre, però, sono arrivate a sorpresa le scuse di Daniele ad Oriana: “Volevo fare le mie scuse ad Oriana per i miei threads e i miei atteggiamenti che possono averla in qualsivoglia modo danneggiata o per cui si è risentita. Indipendentemente da tutto, Oriana è sempre stata una ragazza leale non solo con me ma con tutte le persone che la circondano e non merita di ricevere attacchi da parte mia né da parte di nessun altro. Indipendentemente dalle sue scelte di vita”.

Oriana Marzoli, ecco perché ha perdonato Daniele Dal Moro

Ieri sera, commentando l’ennesimo ritorno di fiamma tra Oriana e Daniele, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha svelato un nuovo retroscena: “Ve l’avevo detto una settimana fa. Lei l’ha obbligato a chiedere scusa su tutti i social, solo così l’avrebbe perdonato. Ormai non esiste più rispetto né dignità. Se questo è amore io voglio rimanere single a vita. Lei lo odia, non c’è altra spiegazione per le cose che gli fa e gli dice. Lui altrettanto. Alla prossima puntata. Fine gennaio…”.