Il 28 dicembre, Perla Vatiero ha festeggiato il suo 28esimo compleanno nella Casa del Grande Fratello. Per la gieffina, non poteva mancare un pensiero anche dal suo ex fidanzato Mirko Brunetti, che le ha scritto una lettera e, nel corso della puntata di ieri, l'ha letta in diretta.

La lettera di Mirko Brunetti per Perla Vatiero

“Ciao Perlì. Mentre ti scrivo è il tuo compleanno, il primo così lontani. E questo è l’unico modo per farti sentire la mia vicinanza. In un anno sono cambiate così tante cose che sembra passata una vita. Eravamo diversi, schiacciati da una situazione talmente più grande di noi che alla fine ci ha allontanato sempre di più. Finalmente ti vedo spensierata, felice, divertente, stranamente anche un po’ pazza. E sono contento perché è la parte più bella di te e che per qualche ragione l’hai sempre tenuta nascosta a tutti. Ti ho vista anche pensierosa, ti sei fatta molto domande. Ma ora pensa a goderti questo viaggio e a viverlo con leggerezza. Tantissimi auguri per questo strano compleanno e sappi che per te ci sarò sempre”.

Alfonso Signorini ha chiesto a Perla se volesse quella lettera. Lei ha detto di sì perché le sarebbe piaciuto leggerla e rileggerla. Così il conduttore ha chiesto che quella lettera fosse consegnata alla concorrente. Mirko le ha poi detto: “Tanti auguri dal vivo e continua così. Continua a brillare”.