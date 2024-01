Le rivelazioni fatte da Belen Rodriguez nel salotto di Mara Venier a Domenica In hanno aperto un vaso di Pandora. La showgirl argentina, infatti, continua a rendere pubbliche informazioni relativi ai tradimenti di Stefano De Martino.

In quell’occasione, Belen si era limitata a dire che la relazione con lo showman originario di Torre Annunziata “è iniziata con tradimento”, di averlo saputo “dopo un mese” e di aver “chiacchierato con tutte e dodici le signorine”. Ieri, un commento lasciato dalla stessa Rodriguez sotto ad un post su Instagram, ha fatto scoppiare un caso.

“Belén continua a dire la tua e zittire tutti! Io adoro il gossip e i pettegolezzi, quanto ci piaci cosi stron**tta. P.S: poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con Alessia Marcuzzi era vera. Confido in te, baci e buone vacanze”, scrive un utente sui social. La risposta (concisa) della showgirl non si è fatta attendere: “Confermo”, scrive. Nel 2020 il sito Dagospia lanciò l’indiscrezione sul presunto flirt (smentito dalle parti) tra De Martino e la Marcuzzi, “colpevole” della fine del rapporto tra Stefano e Belen.

Ieri sera, l’esperto di gossip Alessandro Rosica (al quale Belen ha chiesto scusa “perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non gli ho creduto” ha sganciato l’ennesima bomba: “Belen ha litigato con Antonella Fiordelisi e le ha tolto il segui dopo aver visto i miei post scoop sul mio profilo dove attestavo che la Fiordelisi fosse andata con De Martino tempo fa”.

Dopo l’ospitata di Belen a Domenica In, Rosica aveva infatti rivelato che tra le presunte dodici amanti del conduttore c’erano anche l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e Alessia Marcuzzi: “Quello che ho sempre detto in tutti questi anni. Oggi ve lo dirò un’altra volta: Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo a telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire. Più avanti ‘furbescamente’ Belen ha fatto finta di far pace con Alessia “sotto mandato della Queen” solo facciata, non si possono proprio vedere. Non sto qui a difendere Belen, siccome anche lei si è data da fare. È sotto gli occhi di tutti. Comunque non ha sofferto solo depressione, ma anche di…. avete capito. Da che parte state e perché?”.