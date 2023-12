Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, sabato 30 dicembre, Marco Maddaloni ha nominato Beatrice Luzzi. Al termine della diretta, l’attrice ha chiesto al judoka gli ha chiesto se avesse nominato lei, ma lui ha negato spudoratamente.

Maddaloni è stato eletto tra i preferiti e, per tale ragione, ha potuto fare la nomination in segreto. Non appena uscito, Beatrice gli ha chiesto se l’avesse nominata. In un primo momento, Marco dice di no e aggiunge: “Io non dico chi ho nominato, sto diventando come Giuseppe. Io imparo in fretta. Perché dici questo? Non facciamo il fatto del giocatore. Non voglio parlarne più. Ma non solo con te, con tutti. Ti giuro, veramente. Ho vissuto male questi due giorni, pensavo di essere più forte come persona. Sono deluso da me. Voglio restarne fuori, faccio quello che devo vivendomi la casa. Se vuoi pensare così fai pure, se fossi in te lo farei anche io”.

Beatrice Luzzi lo ha definito enigmatico e il discorso si è chiuso. Il pubblico, però, sa cosa è successo in confessionale, ovvero che Marco Maddaloni l’ha nominata. Forse, per evitare un litigio, ha preferito tenere per sé ciò che è successo in Confessionale.