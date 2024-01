Nella Casa del Grande Fratello, durante la notte di Capodanno, Massimiliano Varrese si è reso nuovamente protagonista di atteggiamenti che hanno scatenato una rivolta sui social.

Tutto è iniziato quando in mattinata è emerso che il rapporto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sembra essersi incrinata. L’attrice, andata a dormire insieme al modello, non ha preso bene il gesto di quest’ultimo, che durante la notte ha cambiato letto. “Non mi sembra un comportamento normale quello che hai avuto, mi sembri molto condizionato”, ha detto Beatrice. Secondo la Luzzi, il gesto di Vittorio sarebbe da ricondurre alle critiche ricevute dopo che durante l’ultima puntata è stata mostrata una clip in cui erano intenti a scambiarsi effusioni sotto le coperte. Menozzi, dal canto suo, ha confidato a Fiordaliso di essersi sentito in imbarazzo per quel filmato.

Durante la diretta sul Canale 55, i telespettatori hanno ritenuto inappropriato il comportamento di Massimiliano nei riguardi di Beatrice. Notando la sua assenza, l’attore ha infatti iniziato ad avvisare il resto dei coinquilini sulla “pericolosità” della collega: “Ci sono intenzioni belliche nell’aria, evitiamo qualsiasi tipo di risposta. Facciamo come se non esistesse”.

Inoltre, nelle ultime ore, un utente ha scritto a Deianira Marzano, chiedendo notizie di Beatrice Luzzi: "Hai notizie di Beatrice Luzzi nella Casa del Gf? E' stata una notte devastante per lei. Isolata da tutti".