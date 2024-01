La bomba gossip di fine anno è arrivata direttamente da Belen Rodriguez. La showgirl argentina, che ad inizio dicembre aveva raccontato a Domenica In dei presunti tradimenti di Stefano De Martino, ha iniziato a fare nomi. Nelle ultime ore, Belen ha detto pubblicamente di essere a conoscenza del fatto che tra le “signorine” con cui lo showman originario di Torre Annunziata l’avrebbe tradita c’è anche Alessia Marcuzzi.

Lo ha fatto rispondendo a un semplice commento sui social e scatenando così il putiferio tra fan e seguaci della coppia. Una voce, quella sul presunto flirt tra De Martino e la Marcuzzi, che in passato era già circolata, prima di essere smentita dal diretto interessato e dalla stessa Belen, che nelle ultime ore ha voluto scusarsi con l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale aveva fatto partire il rumour, per poi essere sbugiardato. Belen ha scritto in una storia: “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non le ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti”.

Nelle stesse ore, Rosica ha pubblicato un post in cui ha scritto: "Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop. Da anni vi raccontavo la storia parallela ed i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino, questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen. Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura con il suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Cosa ne pensare? Grazie per avermi dato ragione".

In un commento allo stesso post ha quindi aggiunto: "Tranquilli che ora tireremo fuori il resto su questa storia. Dalle sc**ate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme".