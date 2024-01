Antonella Fiordelisi ha voltato pagina e si è definitivamente gettata alle spalle la burrascosa relazione con Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer campana e lo speaker radiofonico romano si sono detti addio la scorsa estate, mettendo la parola fine ad una relazione durata circa sette mesi.

Dopo aver trascorso le festività natalizie a Salerno con la sua famiglia, l’ex vippona ha fatto rientro a Milano, dove ha trascorso l’ultimo giorno del 2023 e le prime ore del 2024 in compagnia di alcuni amici e della persona che sta frequentando. Nella foto di seguito, la si vede stringere la mano alla sua nuova fiamma.

Lo scorso giovedì, in una room su X (ex Twitter), infatti, la Fiordelisi ha annunciato che sta frequentando un ragazzo: “Sto frequentando una persona – ha rivelato Antonella -, ma la terrò ben nascosta questa relazione. Ho sofferto molto per quello che è accaduto (si riferisce alla rottura con Edoardo, ndr), fino a poco prima della mia partenza per Pechino Express, ma sono passati sei mesi ed è giusto che io esca con un’altra persona. Sono molto rispettosa di questa persona che non voglio assolutamente nominare…

Io e Edoardo siamo andati entrambi avanti, e nessuno dei due deve ricevere più attacchi se intraprende una nuova frequentazione. Se qualcuno vuole attaccarmi perché sto frequentando un’altra persona, può togliermi il follow e non seguirmi più. Quello che chiedo è di non essere più taggata in video di coppia (si riferisce alle fancam sue e di Donnamaria, ndr), perché non vorrei che questo ragazzo vedesse sui miei profili solo tag sul mio ex fidanzato.

Lui è una persona molto paziente, intelligente. E’ molto carino. E’ una frequentazione, non voglio farlo vedere perché potrei rovinare una cosa che potrebbe nascere per delle cavolate”.

Per il momento, dunque, Antonella Fiordelisi non ha alcuna intenzione di svelare l'identità della persona che sta frequentando. Non ci resta che aspettare che l'influencer campana decida di uscire allo scoperto.