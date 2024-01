Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello per la morte di suo padre Paolo. Nel frattempo, i concorrenti si sono resi protagonisti di comportamenti che sono già stati duramente criticato da Alfonso Signorini, e tra gli inquilini spicca senza dubbio Giuseppe Garibaldi, che come se niente fosse ride e scherza, fingendo anche di baciare un manichino.

Lo show di Giuseppe Garibaldi

I telespettatori, alle prime immagini del bidello calabrese intento a ballare, cimentandosi in siparietti comici, si sono immediatamente scagliati contro di lui, accusandolo di essere stato apatico per giorni e di essersi poi svegliato d'un tratto, proprio nel momento più sbagliato quando colei che è stata la sua compagna, seppur per breve tempo, si trova a vivere una situazione difficile e dolorosa. Su X girano infatti dei video in cui Garibaldi si diverte a ballare al centro della casa, prendendo tra le braccia un manichino e inscenando anche un bacio appassionato, il tutto mentre ad osservarlo c'erano Anita Olivieri e Massimiliano Varrese che, allo “spettacolo” messo in scena dal coinquilino, non sono riusciti a trattenersi dal ridere. D'altronde c'è anche chi, come Letizia Petris, ha esordito dicendo "non si può fermare un programma tv", attirandosi anche lei non poche critiche sui social.

Valentina Modini contro Giuseppe Garibaldi

Valentina Modini, ex gieffina che è stata eliminata proprio durante un televoto con Giuseppe Garibaldi, ha usato parole durissime nei confronti dell’ex coinquilino: “Vado in montagna, pronta per andare a far ossigenare il cervello, perché io ne ho bisogno. Io che sono uscita al televoto con una persona che ieri sera stava limonando con uno schiaccianoci di legno la sera in cui è morto il papà di una concorrente. Così… io me lo meritavo sicuramente, e sono qui a rosicare. Forse sì, forse no, chi può dirlo…”.