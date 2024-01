Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello (è deceduto suo padre Paolo), le reazioni di maggior parte dei gieffini hanno lasciato l’amaro in bocca ai telespettatori, e non solo. I concorrenti, infatti, sembravano più preoccupati della festa di compleanno di Massimiliano Varrese, delle attività da svolgere o dell’assenza di musica, più che dell’uscita dell’attrice. Sui social è divampata la protesta, e gli inquilini in questione sono stati duramente criticati dal pubblico.

Sulla questione è intervenuto anche Alfonso Signorini, che su Instagram ha pubblicato una foto del cast del GF e si è detto senza parole per la totale mancanza di empatia da parte dei concorrenti: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del Grande Fratello mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì”.

Letizia Petris ha detto: “Sì, ma non si può manco fermare un programma televisivo”, mentre Rosy Chin si è messa a cantare a squarciagola una canzone dei Negramaro. A quel punto, Rosanna Fratello ha raggiunto la cuoca e le ha chiesto di fare silenzio. Rosy ha smesso di cantare e se n’è andata quasi infastidita. Ad ogni modo, nella puntata di lunedì ci penserà Signorini. Quel che è certo, è che il cast di questa edizione si conferma uno dei peggiori nella storia del reality show (altro che Gf Vip 7!).