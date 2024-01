Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello per “motivi personali”. L'annuncio è stato dato direttamente dai canali social del reality show.

Poco dopo, lo staff dell'attrice ha annunciato che questa notte è venuto a mancare suo padre: "Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Lo staff".

Dopo il primo comunicato in cui la produzione del reality annunciava l’abbandono della Casa da parte di Beatrice, ne è arrivato un secondo: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore”.

Nel frattempo, il GF fa sapere che "a causa dell'uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto, che vedeva coinvolti Monia La Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello, è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati". Inoltre, sul sito ufficiale, la Luzzi risulta ancora tra i concorrenti.

Intanto, un video diventato ormai virale sui social, ha scatenato l’indignazione degli utenti. Mentre si trovava nella zona beauty con Fiordaliso, Letizia Petris si è lasciata andare ad un commento decisamente fuori luogo. In sostanza, la fotografa si lamenta perché oggi non ci saranno attività nella Casa a causa del lutto che ha colpito Beatrice: “Sì, ma non si può manco fermare un programma televisivo…”. Pochissimi istanti dopo, la regia toglie l’audio e cambia inquadratura.