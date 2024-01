Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex di Greta Rossetti, attuale concorrente del Grande Fratello, con la quale ha avuto una breve liaison, è stato ospite di Turchese Baracchi nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando.

Dopo aver parlato di un possibile ritorno di fiamma con l’ex tentatrice, Eugenio ha detto la sua sulle dichiarazioni di Mirko Brunetti in merito alla notte trascorsa insieme con la Rossetti: “Quando Greta era con me lo chiamavamo Mirko, non erano cose nascoste. Se uno vuole fare le cose di nascosto non si fa vedere.

Quando ho dormito a casa con Greta c’era anche Mirko. A lui andava bene, io sono andato in Sardegna da loro e ho dormito nel mio letto. Magari gli dava fastidio sin dal principio che Greta sentisse il suo ex storico. Io e Greta ci dicevamo cose importanti, con Mirko secondo me era un’infatuazione. Non sto sminuendo, è un mio punto di vista. Di me era innamorata, ci siamo anche detti che certe cose non le avevamo mai provate. Non avevo mai provato un colpo di fulmine”.

Infine, Eugenio Colombo ha commentato il rapporto tra Mirko e Perla Vatiero: “Mirko è ancora innamorato di Perla, lo vediamo tutti. Gli amori possono tornare, l’importante è ammettere le cose. Non conoscevo Perla e il rapporto che si sta creando tra loro mi sembra sincero. Sono contento che ora non si parla più di questo triangolo, ma solo di Greta. Non ho niente da dire a Mirko, dentro di lui secondo m lo sa che è ancora innamorato di Perla. Tra loro la magia c’è, la magia con Greta erano emozioni circoscritte al contesto televisivo”.