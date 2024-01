Eugenio Colombo, ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus, ha parlato di un possibile ritorno di fiamma con Greta Rossetti.

Com’è noto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto una breve relazione con la concorrente del Grande Fratello, giunta al capolinea dopo che l’uomo era stato paparazzato mentre baciava Guendalina Canessa. Tuttavia, i due sono rimasti in buoni rapporti. Ecco le sue parole riportate da IsaeChia.

“Io e Greta ci siamo conosciuti a dicembre tramite social, e il 10 gennaio ci siamo visti di persona, è stato un colpo di fulmine. C’è stata subito chimica, empatia, ci sentivamo tutti i giorni. Sono troppo felice che lei è al Grande Fratello, perché inizia a farsi conoscere per quella che è.

Ho avuto un momento un po’ down determinato da tante situazioni, forse anche dalla storia precedente. Io e Francesca (Del Taglia, ndr) ci eravamo lasciati da poco. Non mi sentivo l’Eugenio che sono oggi, non ero pronto. Però è stato un colpo di fulmine e ancora oggi abbiamo questo rapporto che va oltre l’amicizia, perché ci capiamo con uno sguardo e ci sentiamo sempre”.

Eugenio ha poi parlato della relazione tra Greta e Mirko Brunetti: “Lei sta passando un momento difficile. Ha 25 anni e sta portando avanti un programma. Perché parliamoci chiaro, se non fosse stato per lei alcuni personaggi non sarebbero neanche entrati al Grande Fratello, come Mirko e Perla. Non per offenderli, ma Greta era fuori e si parlava solo di lei. Difendevo l’amore tra Mirko e Greta perché li ho conosciuti, poi parlando con Greta ho capito che ha bisogno di un uomo che le da leggerezza. Erano troppo diversi, Greta è più simile a me. Come la vedevo con me non la vedevo con Mirko”.

L’ex tronista, incalzato dalla conduttrice, ha poi rivelato cosa farebbe se potesse vedere la Rossetti, che nella Casa ha ammesso di sentire la sua mancanza: “Ha detto che vorrebbe tornare con me? Allora vado a riprenderla! Se potessi mandarle un messaggio le direi che mi ha fatto piacere la lettera che mi ha mandato. Mi ha scaturito qualcosa dentro di importante il fatto che le manco. Non so se come amico… Abbiamo una chimica che difficilmente riesci a trovare in una persona. Se me la trovassi davanti? L’abbraccerei, e poi quello che succede lo vedremo. Se io le dico che ora sono uscito da questa situazione lei capirà subito. Non vedo l’ora di vederla. Sono sicuro che quando uscirà ci vedremo sicuramente”.