Sono ormai diversi giorni che si vocifera che tra le “signorine” con le quali Stefano De Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez ci sarebbe anche Antonella Fiordelisi.

A lanciare lo scoop, lo scorso dicembre, è stato Alessandro Rosica dopo le rivelazioni fatte dalle showgirl argentina a Domenica In: “Quello che ho sempre detto in tutti questi anni. Oggi ve lo dirò un’altra volta: Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo a telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire. Più avanti ‘furbescamente’ Belen ha fatto finta di far pace con Alessia ‘sotto mandato della Queen’ solo facciata, non si possono proprio vedere. Non sto qui a difendere Belen, siccome anche lei si è data da fare. È sotto gli occhi di tutti”.

Due giorni fa, sempre Rosica (al quale Belen ha chiesto scusa “perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non gli ho creduto”) ha sganciato l’ennesima bomba: “Belen ha litigato con Antonella Fiordelisi e le ha tolto il segui dopo aver visto i miei post scoop sul mio profilo dove attestavo che la Fiordelisi fosse andata con De Martino tempo fa”.

Ieri pomeriggio, il portale di Fabrizio Corona, Dillingwer News, ha reso noti nuovi clamorosi retroscena sulla vicenda: “Antonella Fiordelisi è stata con Stefano De Martino? Sì, Noi abbiamo anche le chat di WhatsApp, ma è stata con De Martino quando Stefano non era ancora tornato con Belen, quindi lui non ha tradito l’argentina e lei non ha tradito le pseudo amicizia. La notte di Capodanno, nel bel mezzo dei festeggiamenti, Belen ha incominciato a mandare messaggi di insulti ad Antonella Fiordelisi, che era a Londra a godersi le vacanze col nuovo fidanzato (questo ve lo racconteremo dopo). Chat senza senso completamente fuori controllo”.

A tal riguardo, Alessandro Rosica ha aggiunto: “A seguito del mio scoop ‘ Antonella e De Martino’, Belen ha litigato con la Fiordelisi. Ovviamente Antonella ha negato fino alla fine, finché sono arrivato io con le prove, alla fine la giovane influencer non ha potuto far altro che annuire, accettare e girare le chat a Fabrizio ‘tramite amico’. Dall’altra parte invece continua l’amicizia speciale tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Belen ad oggi si è rifatta una vita con Elio, ma è molto nervosa, poiché sta iniziando a scoprire un mondo che fino a ieri sembrava inimmaginabile”.

Non si è fatta attendere la replica dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, che attualmente si trova a Londra a godersi le vacanze con il nuovo fidanzato Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. L'ex vippona si è rivolta al suo legale per gli attacchi che ha ricevuto privatamente da Belen: “Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati”, ha scritto l’influencer campana.