Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto su Antonella Fiordelisi, proprio ora che si era gettata definitivamente alle spalle la tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, ha intrapreso una nuova relazione con Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham (squadra di vertice della Premier League) e nel giro della nazionale italiana di calcio.

Stando a quanto rivelato dal portale Dillinger News, l’influencer campana avrebbe avuto una “notte di sesso” con Antonino Spinalbese, suo ex coinquilino nella Casa di Cinecittà: “Antonella Fiordelisi, tra novembre e dicembre del 2023, quindi dopo molto tempo la rottura tra Antonino e Belen, ha passato una notte con Spinalbese. Ma solo una notte di passione, sesso e via. Poi, amici come prima”.

All’inizio della loro avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, sembrava che tra l’ex schermitrice e l’ex di Belen Rodriguez potesse scoccare la scintilla. Poi, Antonella si innamorò di Edoardo Donnamaria, con il quale la relazione è giunta al capolinea la scorsa estate dopo circa sette mesi. Il rapporto tra la Fiordelisi e Spinalbese è stato spessissimo motivo di conflitto tra l’influencer campana e l'allora fidanzato, che all’epoca era gelosissimo di Antonino.