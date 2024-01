Il portale Dillinger News, ha svelato alcuni clamorosi retroscena che riguarderebbero Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi.

Due giorni fa, l’esperto di gossip Alessandro Rosica (al quale Belen ha chiesto scusa “perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non gli ho creduto” ha sganciato l’ennesima bomba: “Belen ha litigato con Antonella Fiordelisi e le ha tolto il segui dopo aver visto i miei post scoop sul mio profilo dove attestavo che la Fiordelisi fosse andata con De Martino tempo fa”.

Adesso, il portale di Fabrizio Corona ha reso noti nuovi clamorosi retroscena sulla vicenda: “Antonella Fiordelisi è stata con Stefano De Martino? Sì, Noi abbiamo anche le chat di WhatsApp, ma è stata con De Martino quando Stefano non era ancora tornato con Belen, quindi lui non ha tradito l’argentina e lei non ha tradito le pseudo amicizia.

La notte di Capodanno, nel bel mezzo dei festeggiamenti, Belen ha incominciato a mandare messaggi di insulti ad Antonella Fiordelisi, che era a Londra a godersi le vacanze col nuovo fidanzato (questo ve lo racconteremo dopo). Chat senza senso completamente fuori controllo”.