L’ombra della censura torna a fare capolino nella Casa del Grande Fratello. Protagonista, questa volta, Rosy Chin, che ieri ha fatto delle rivelazioni che hanno spiazzato i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma cos’è successo?

Mentre era in giardino con Marco Maddaloni, la chef ha iniziato a parlare delle clip che la produzione manda in onda durante ogni puntata per ogni concorrente, ed ha espresso alcuni dubbi al riguardo: “Ho dei dubbi... Cioè, è come se non avessero materiale su di me. E quindi magari sanno già che tra poco uscirò. È normale che venga il dubbio, no? Perché non sto facendo dinamiche particolari e magari hanno già previsto la mia uscita”, ha confessato Rosy. Ad un tratto, i telespettatori hanno anche notato un particolare “sospetto”. Quale? La regia ha immediatamente staccato l’audio per poi cambiare l’inquadratura.