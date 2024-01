E’ scoppiata una nuova polemica al Grande Fratello. Nello specifico, Beatrice Luzzi è finita nuovamente nel mirino di alcuni inquilini e, in questo momento, l’attrice sembra sempre più sola nella Casa di Cinecittà.

Nella giornata di ieri, Beatrice ha deciso di preparare il pranzo per tutti i concorrenti. Tuttavia, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi non hanno apprezzato il gesto, e così hanno deciso di non sedersi a tavola con il resto del gruppo e di mangiare in un secondo momento. Poco dopo, il bidello calabrese e la bionda manager romana sono stati raggiunti in giardino da Rosy Chin, e Garibaldi ha detto: “Ormai hanno preso il controllo della spesa e della cucina”. “Cucino io, ok? Mi piacerebbe che ci sedessimo a tavola insieme”, ha risposto la chef.

Ovviamente, sui social è scoppiata l’ennesima polemica. “Loro vogliono che la cena la fa Rosy perché se la fa Bea non mangiano! Che schifo che fanno”, ha commentato un utente. E ancora: “Basta, è ora che queste persone vengano riprese”. Provvedimenti che potrebbero arrivare anche in virtù del fatto che Giuseppe ha nascosto del cibo “per non farlo mangiare ai nuovi”, e che Massimiliano Varrese pare abbia addirittura etichettato gli ingredienti per decidere chi possa toccarli o meno.