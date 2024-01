Nella Casa del Grande Fratello, la vincita alla tombola ha consentito a quattro inquilini la possibilità di trascorrere alcune ore in suite. Ad aggiudicarsi il premio sono stati Massimiliano Varrese e Federico Massaro, che hanno deciso di portare con loro Monia La Ferrera e Anita Olivieri.

Ma la “pacchia” non è durata a lungo, e i quattro concorrenti sono dovuti rientrare nella Casa dopo alcune ore. In quel momento, uno dei nuovi gruppetti nate nelle ultime settimane, formato da Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Stefano Miele e Sergio D’Ottavi, si trovava in salone a giocare a carte. Quando l’attrice ha visto che i quattro coinquilini stavano rientrando, ha chiesto se avessero portare qualche piccolo “dono”. Ma tutti e quattro hanno detto di no, sostenendo di non aver potuto portare nulla con loro.

In realtà, poco dopo, Massimiliano Varrese ha tirato fuori delle fragole e ha iniziato a distribuirle (ma non al gruppetto di cui sopra). Nello specifico, come si può notare dal video in basso, sono Anita e Monia a distribuire il "bottino" ai coinquilini. Il gesto ha sollevato un enorme polverone sui social. Moltissimi utenti si sono scagliati contro “quelli della suite” perché hanno mentito spudoratamente a Beatrice con l’obiettivo di non condividere le fragole con l’attrice, Vittorio, Stefano e Sergio.