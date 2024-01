Pier Silvio Berlusconi sarebbe rimasto stregato da un’ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Samira Lui, modella friulana di origini senegalesi, eliminata dal reality show dopo solo 39 giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà.

Grazie alla sua compostezza, Samira sembrerebbe aver convinto l’amministratore delegato di Mediaset che – stando a quanto riportato da Dagospia – avrebbe messo gli occhi sull’ex gieffina e in lei avrebbe riposto grande fiducia. La Lui, infatti, tornerà su Canale 5 al fianco di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

L’esperienza di Samira Lui al Grande Fratello è stata tutt’altro che indimenticabile. Ex valletta a Tale e Quale Show e "professoressa" de L’Eredità, era stata chiamata da Alfonso Signorini tra le fila dei vip per smuovere le acque nella casa più spiata d’Italia e fare strage di cuori tra i coinquilini grazie alla sua bellezza. Samira, invece, ha mantenuto un profilo basso e si è sempre comportata con estrema compostezza, rimanendo forse troppo ai margini delle dinamiche più accese del GF, ma senza causare mai problemi o siparietti sopra le righe.

Come riportato da un’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia, sarebbe stato proprio questa grande contegno a conquistare Pier Silvio Berlusconi. L’ad del Biscione sarebbe rimasto piacevolmente colpito dal controllo e la discrezione della modella, che sarebbe così entrata nelle sue grazie, scalando rapidamente le gerarchie in casa Mediaset. Il ritorno di Samira Lui su Canale 5 infatti già cosa fatta, con la modella 25enne che vestirà i panni della valletta al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna sulla rete ammiraglia del Biscione.

"Le malelingue sostengono che la ‘promozione’ di Samira sia stata una decisione presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi, che oltre a sottolineare il comportamento vincente della modella al Grande Fratello (‘Una ragazza che non è una pupa da esposizione’) - si legge su Dagospia - ha evidenziato come in una foto del brindisi di Natale organizzato dall’azienda si vedrebbe Pier Silvio Berlusconi abbracciato proprio alla sua nuova ‘pupilla’. Chissà se la stima professionale mostrata da Pier Duri a Samira, con annesso abbraccio polipesco, ha infastidito Silvia Toffanin. Ah, non saperlo…".