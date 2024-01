Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello per “motivi personali”. L'annuncio è stato dato direttamente dai canali social del reality show.

Poco dopo, lo staff dell'attrice ha annunciato che questa notte è venuto a mancare suo padre: "Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Lo staff".

Dopo il primo comunicato in cui la produzione del reality annunciava l’abbandono della Casa da parte di Beatrice, ne è arrivato un secondo: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore”.

Nel frattempo, il GF fa sapere che "a causa dell'uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto, che vedeva coinvolti Monia La Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello, è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati". Inoltre, sul sito ufficiale, la Luzzi risulta ancora tra i concorrenti.

Intanto, anche Rita Dalla Chiesa e Adriana Volpe hanno commentato l’uscita di Beatrice, senza risparmiare attacchi agli attuali concorrenti. “Mi aspetto solo rispetto e silenzio da chi fino a ieri l’ha lasciata sola. I coltelli alle spalle possono essere riposti nel cassetto. Tanto ha vinto lei. Non solo nel GF, ma nella vita”, ha scritto la Dalla Chiesa. “Condoglianze Beatrice, per tutti lei la vincitrice morale di questa edizione. L’unica che non si è piegate alle cattiverie e alle angherie gratuite”, le parole dell'ex opinionista del Gf Vip.