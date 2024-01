Circa due mesi fa, Nicole Conte ha fatto delle rivelazioni molto forti sulla sua ex Letizia Petris. La ragazza ha detto di aver ricevuto degli schiaffi dalla concorrente del Grande Fratello, che in diverse occasioni sarebbe stata aggressiva anche dal punto di vista verbale.

Nicole è tornata a parlare di Letizia, tirando in ballo anche il suo ex fidanzato Andrea Contadini, il ragazzo con cui la gieffina stava insieme anche quando è entrata nella Casa. A quanto pare, il 21enne non vuole più vedere la sua ex, e Nicole ha anche rivelato quella che sarebbe stata la strategia di Letizia nel gioco.

Nuove rivelazioni di Nicole Conte

“Lei con tutti si espone, ma fino a un certo punto e infatti non è mai andata in nomination. È stata molto brava con questa strategia. La sua storia? Te lo posso proprio garantire. A lei di Paolo non interessa niente. Ma poi ieri una scena bruttissima. Gli diceva cosa doveva mettersi. Lui poverino non ha un’identità sua, lo trattava malissimo. Lui non sta facendo il suo gioco, si sta facendo l’esperienza di Letizia, che per pararsi il didietro è attaccata alla cosa che poteva essere più facile lì dentro, ovvero avere una relazione o avere un’amicizia con la persona che in quel momento era più vista ovvero Perla. Se l’amicizia con Perla è vera? Lei una volta uscita da lì non calcolerà più nessuno. Quando esce ricerca il suo ex. Scriverà anche a me per insultarmi o mi chiederà di vederci”.

Lei finito il GF non calcolerà più nessuno, né Perla e né Paolo. Scriverà a me per insultarmi. Io l’aspetto al varco. Oppure mi scriverà ‘ci possiamo vedere perché io devo capire cosa ti ho fatto di male ti prego’. Sta di fatto che sta prendendo in giro Paolo adesso.

Io ho sentito anche l’altro suo ex, Andrea. Abbiamo parlato molto tranquillamente. Lui è un gran ragazzo d’oro. Mi ha detto che non ha intenzione di esporsi a livello di social perché non gli interessa. Ha rilasciato solo un’intervista su FanPage. Mi ha detto ‘quando esce non la voglio minimamente vedere, per me è chiusa qui definitivamente’. E pensate che stava con Andrea da quattro anni e lui era fisso a casa sua. Ora Letizia però ha presentato Paolo alla madre”.