Serata di tensioni nella Casa del Grande Fratello. Perla Vatiero si è scagliata contro Federico Massaro perché non le ha lasciato usare il bagno per prima, e lo ha accusato di essere un bugiardo.

Ieri sera, nella Casa più spiata d’Italia, Perla Vatiero e Federico Massaro sono protagonisti di un’accesissima discussione. Tutto sarebbe partito dalle pulizie del bagno, in quanto il modello lo avrebbe lasciato sporco dopo averlo usato. In realtà, le cose non sarebbero andate esattamente così.

In sostanza, Perla si è infuriata perché Federico non le ha dato la precedenza per usufruire della toilette. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti aveva chiesto al coinquilino se ci avrebbe messo tanto, e lui ha risposto di no. Tuttavia, Massaro si è trattenuto più del previsto, scatenando la reazione della Vatiero.