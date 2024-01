Come rivelato da Fangape.it, questa sera Beatrice Luzzi rientrerà nella Casa del Grande Fratello come concorrente dopo la momentanea uscita per la morte di suo padre.

“A seguito la morte del padre, Beatrice Luzzi lo scorso 3 gennaio 2024 è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Il televoto, per questo motivo, nell'ultima settimana era stato annullato: in nomination, insieme all'attrice, c'erano Federico, Monia e Rosanna – si legge sul noto portale -. L'uscita dell'attrice non appariva come definitiva: questa mattina fonti vicine a Fanpage rivelano che nella puntata in programma per questa sera di lunedì 8 gennaio 2024 la concorrente, tra le protagoniste dell'edizione, farà rientro nella casa di Cinecittà”.

Nel frattempo, un episodio accaduto nelle ultime ore ha scatenato una nuova bufera sui social. Alcuni concorrenti, infatti, hanno tolto eliminato il posto in cui Beatrice Luzzi si sedeva a tavola per mangiare, e ovviamente il gesto ha fatto discutere. Vittorio Menozzi, quello che più ha sofferto l’assenza dell’attrice, ha chiesto il motivo, e Anita Olivieri gli ha detto che è per una questione di comodità.