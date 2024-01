Questa sera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello del 2024, e si preannunciano tensioni e numerosi colpi di scena. Cinque concorrenti, infatti, sono stati travolti da una bufera mediatica dopo l’uscita di Beatrice Luzzi, che ha lasciato la Casa per la morte di suo padre.

Alcuni dei suoi coinquilini, dopo la notizia del lutto, sono stati duramente criticati per la loro mancanza di sensibilità verso l’attrice e, oltre al pubblico, a restare sconvolto per la scarsa empatia è stato anche Alfonso Signorini. Una reazione la loro che potrebbe essere punita da qualche provvedimento disciplinare, e forse da un televoto flash, tanto da costargli persino la permanenza nel loft di Cinecittà.

I cinque inquilini che rischiano un provvedimento

Sarebbero cinque i concorrenti a rischio televoto flash. A rivelarlo è stata l’opinionista Viviana Bazzani su TikTok: “Rosy, Anita, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Questi sono gli individui che lunedi verranno convocati in studio e verrà fatto vedere loro un video sugli atteggiamenti adottati nei confronti di Beatrice Luzzi dopo la notizia della morte del papà. Di Beatrice in queste ore si sa poco, le notizie sono discordanti, già non doveva entrare la scorsa volta quando era uscita e poi c’e stato questo colpo di scena. Il Grande Fratello di quest’anno ce ne ha fatti vivere tanti di colpi di scena. Tutto può succedere, anche un televoto.

Si parla di un televoto lampo per questi cinque individui, non si sa se questo televoto è deciso per la squalifica diretta o per chi va direttamente al televoto per l’eliminazione. I provvedimenti ci saranno perché i telespettatori si sono ribellati e anche lo stesso Alfonso Signorini ha scritto un posto dove ha fatto capire che lunedì qualcosa succederà. Speriamo di assistere a una giustizia corretta che deve essere d’insegnamento”.

Anita Olivieri trema: "Ho il terrore"

Una delle più preoccupate per la puntata del GF di questa sera è Anita Olivieri. La concorrente è una dei cinque gieffini che hanno mostrato meno tatto nei confronti del lutto che ha colpito Beatrice Luzzi, scatenando le ire di pubblico e conduttore. Ora che la puntata del reality si avvicina sempre più, la bionda romana si è detta molto preoccupata per la diretta di questa sera: "Guarda, io ho il terrore per domani, non mi va di spiegare i motivi, ma ho il terrore", ha svelato, mentre si confidava con Fiordaliso.

Poco dopo, la Olivieri ha proseguito il discorso anche con Giuseppe Garibaldi: “Ho paura per vari fattori. Anche perché ci sono cose che si sono sempre sommate e non si sono mai risolte. Poi arrivi a un certo punto che il plico di cose è talmente alto che può crollare. L’insieme di cose diventa così pesante che rischi di non poterlo più sostenere. E questa è la prima cosa. Il mio discorso è che io al momento non sono pronta a ulteriori mazzate. Ho paura che arrivi l’ennesima mazzata. Ti ricordo che l’ultima cosa mia è successa in puntata e che potrebbero farla vedere nuovamente. Poi c’è anche l’altro discorso…”.