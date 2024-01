Serata di tensioni nella Casa del Grande Fratello. Anita Olivieri, che ha preso le parti di Giuseppe Garibaldi dopo alcune affermazioni del bidello calabrese in merito ai gay (che hanno fatto infuriare Stefano Miele), si è ritrovata in un’accesissima discussione con Sergio D’Ottavi e Rosanna Fratello.

Sergio ha accusato Anita di “buttare polvere da sparo” sulle situazioni per alimentare il fuoco. La Olivieri ha replicato dicendo di conoscere Garibaldi ormai da mesi, mentre D’Ottavi e Miele sono nella Casa solo da alcune settimane. A quel punto, Sergio è sbottato: “Non vai sul tema dicendo così, ma sulla persona. Come per dire che siccome non lo conosco allora non posso dare la mia opinione”.

Anche Rosanna Fratello ha voluto dire la sua tentando di mettere un punto alla situazione. Tuttavia, Anita Olivieri ha percepito il coinvolgimento della cantante come un modo per attaccarla. “Perché quello che dici tu è sacrosanto mentre quello che dicono gli altri no? Tu insisti sempre, tu difendi sempre senza neanche ascoltare gli altri”, ha detto Rosanna. Anita ha ribattuto: “Ti sei inserita per alimentare la cosa, non c’eri. ti sei inserita per attaccare me? Aggiungiamo altra carne sul fuoco?”. Rosanna ha negato, e ha chiarito che ha parlato per farle capire un concetto, che lei ha questo modo di fare quando si rapporta con gli altri.