I telespettatori che negli ultimi giorni si sono sintonizzati su Mediaset Extra per guardare la diretta del Grande Fratello, hanno assistito loro malgrado ad uno spettacolo ai limiti dell’indecenza. Alcuni concorrenti, infatti, subito dopo aver appreso della notizia della morte del padre di Beatrice Luzzi, si sono “scatenati” tra balli, canti, risate e “limoni” con uno schiaccianoci. E gli stessi inquilini che non hanno mostrato un briciolo di empatia, si sono anche dispiaciuti perché Massimiliano Varrese ha dovuto rimandare la sua festa di compleanno proprio “a causa” del lutto che ha colpito Beatrice.

Letizia Petris rimprovera Vittorio Menozzi

Ma il vero paradosso si è verificato ieri sera. Come riportato dai colleghi di Biccy.it, nei giorni scorsi Letizia Petris e Paolo Masella hanno accusato Vittorio Menozzi (alle sue spalle) di aver preso ripetutamente in giro altri concorrenti. La fotografa ha anche detto di essere pronta a scatenare il suo lato più ruspante in un eventuale confronto con il modello: “Io sto aspettando di beccarlo in flagrante per dirglielo bene! Anche perché altrimenti mi parte il rottweiler. Paolo tu fermo, aspetta me, aspetta che intervenga io. Provo a fare io in modo costruttivo e se non ce la faccio poi intervieni tu. Magari riesco io a fargli capire che sbaglia. Lui lo fa per accettazione con Sergio ed è la cosa più brutta che si possa vedere. Sergio prende in giro e Vitto per stargli dietro lo fa e va contro gli amici. Io fuori combatto per sta roba. Io prendo Vitto e tu Fiorda prendi Sergio, se non cambia niente scateniamo i rottweiler”.

Ieri sera, Letizia ha avuto persino la faccia tosta di rimproverare Vittorio: “Certe cose che avete detto e fatto te e Sergio non fanno ridere! Secondo me ti fai influenzare negativamente da Sergio. Immagina un ragazzino che da casa ti guarda e pensa ‘ok se queste battute le fa lui posso farle anche io’. Pensa ai messaggi che mandi, perché i messaggi che mandiamo qui sono importanti. Queste cose le pensano anche gli altri, tipo la zia, la Rosy. Io e Paolo siamo stati gli unici ad avere il coraggio di dirtelo. E sono qui perché sono l’unica che ti vuole bene”.

Il modello ha giustamente fatto notare che le sue (e quelle di Sergio D’Ottavi) erano solo battute: “La fate più grande di quello che è. Io e lui abbiamo fatto delle battute, ma tipo su Federico, è un mio amico, figurati se c’era della cattiveria dietro. Mi fa andare in bestia un messaggio del genere, quando in realtà l’unico comportamento sbagliato è di chi sparla dicendo cose cattive della gente di fianco senza andare a dirglielo”.

Il paradosso assoluto è che la Petris parli di rispetto, di messaggi importanti e del suo impegno fuori le mura della Casa del GF, e che lo faccia con una delle persone più educate e rispettose del cast. Cosa che invece non ha fatto con chi “limonava” uno schiaccianoci o chi ha sostenuto che Beatrice fosse “un’alcolizzata” e saltasse da un letto all’altro.