Mercoledì 3 gennaio, Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello dopo la morte di suo padre. Si era di fatto certi che si trattasse di un ritiro definitivo, ma forse non è così. Nei giorni scorsi, Fanpage.it ha parlato di uscita non definitiva: “Abbiamo appreso dalle nostre fonti vicine a Mediaset che quella della Luzzi non è un’eliminazione definitiva. Quindi starà a lei decidere cosa fare dopo aver vissuto questo periodo di dolore”.

Il 5 gennaio, durante Mattino 5, anche il conduttore Francesco Vecchi aveva chiarito la situazione: “Si è conclusa in modo triste l’avventura di Beatrice al Grande Fratello. La gieffina ha abbandonato il gioco per il lutto dopo la morte di suo papà, che già aveva subito un intervento il mese scorso. Scusatemi, gli autori mi stanno correggendo. Mi hanno detto che non si tratta di un addio o di un abbandono definitivo del programma. Quindi diciamo solo che per il momento è uscita”.

Ad oggi, sul sito ufficiale del GF la foto di Beatrice è ancora “colorata”, così come quella degli altri concorrenti ancora in gioco. Durante Pomeriggio 5, Myrta Merlino è tornata a parlare del reality show condotto da Alfonso Signorini e del destino della Luzzi: “Il Grande Fratello continuerà a stupirvi con tante cose e ci stupirà, lunedì infatti vi aggiorneremo anche su Beatrice Luzzi che potrebbe rientrare nella casa”.