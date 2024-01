Daniele Dal Moro, tra i protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip, avrebbe dovuto condurre a titolo gratuito un evento benefico contro la violenza sulle donne. Ma dopo che Selvaggia Lucarelli ha espresso diverse perplessità al riguardo (ricordando tutti gli atteggiamenti di cui si è reso protagonista l’imprenditore veneto durante e dopo il reality show condotto da Alfonso Signorini), gli organizzatori hanno cambiato idea.

Di tutta risposta, l’ex vippone ha querelato l’opinionista: “In data 20/01/2024 avrei prestato la mia immagine in forma gratuita per un evento benefico in favore di CADMI. In primo luogo perché a favore della tematica che sostiene, e in secondo luogo perché l’evento a cui fa riferimento è ubicato nella mia città di residenza nonché natia alla quale, come molti di voi sanno, sono particolarmente legato. Non mi sono candidato in nessuno modo per la conduzione di quest’ultima ma mi è stata espressamente chiesta la partecipazione! Ora se rendermi disponibile in termini di tempo, immagine e annessa divulgazione deve ritorcersi negativamente sulla mia persona, cedo senza alcun problema il testimone. Per quanto riguarda la Signora Lucarelli, ci vediamo in tribunale. Trovate la mia dichiarazione sul Corriere della Sera".